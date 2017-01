Vignerová: Mám ráda chytré muže, kteří dokážou ženu neustále naplňovat

Jak to máte nyní s muži? Jste zadaná, nebo si užíváte singl život? Nedávno jste byla spatřena s mužem jménem Filip.

Nějakým vztahem jsem si už prošla, abych si vytvořila mediální obraz. Z toho důvodu nechci o svém soukromí mluvit. Myslím si, že když má člověk vztah, tak se s tím pravým v pravou chvíli ukáže.

Muži mohou mít pocit, že by o vás měli bojovat, pokud jste nezadaná. Máte zkušenosti třeba se stalkingem přes sociální sítě?

Byli i tací, ale naštěstí si můžete tyto lidi přes internet blokovat. Ti muži jsou skutečně velmi troufalí. Když se totiž člověk může skrýt a není to kontakt z očí do očí, tak si dovolí hodně. Tyto zkušenosti jsem prožívala i jako zadaná, tak už je mi jedno, zda muži vědí, jestli mám přítele.

Co se na vám na mužích nejvíce líbí?

Určitě to je částečně i vzhled, ale většinou dám hodně na povahové rysy. Když si člověk s tím druhým sedne. Mám ráda chytré muže, inteligentní, kteří dokážou ženu neustále naplňovat, být originální a hlavně vtipní. Humor je pro mě strašně důležitý. Nemám ráda, když je muž příliš žárlivý. Každá profese má svá úskalí, takže tolerance a respekt je také podstatný.

Nedávno jste fotila a měla na sobě svatební šaty. Jak se v nich cítíte?

Je to pro mě práce, takže to beru stejně, jako bych na sobě měla kabát. Určitě vyrážku ze svatebních šatů nepociťuji (smích). Ona je to prý nějaká pověra, že se pak nikdy nevdám, ale já na to nevěřím.

Vyplatí se ještě být modelkou v Česku?

Rozhodně to není tak dobře placené jako v zahraničí, ale já si nestěžuji. Vážím si každé pěkné práce, která přijde. Na druhou stranu si už dělám i taková zadní vrátka. Moc mě baví organizovat akce a předávat zkušenosti. Chystám svůj první workshop, takový den s Anetou.

Toužíte tedy předávat zkušenosti mladým modelkám?

Naopak, těchto rádců je zde až moc. Já bych chtěla mít workshop pro normální ženy. Ještě jsem si neurčila věk, kterým ženám bych poradila, jak se obléct, jak se nalíčit. Určitě chci mít na místě odborníky na životosprávu, na práci se sociálními sítěmi, besedu se známou tváří nebo s kamarádkou. Takže udělat spíš takový den člověka, který to chce zkusit trochu jinak.

Aneta Vignerová

Máte pocit, že ženy v Česku hodně chybují v oblasti módy, kosmetiky a zdraví?

Chyby děláme každý a všude. Dobrá rada od odborníka jistě potěší i pomůže. Mnoho z nás si nakupuje nové oblečení, které proporčně nesedí a zbytečně poukazuje na nedostatky. V posledních letech však vkus českých dívek i žen roste a na ulicích jsou velmi krásně oblečené. Právě i sociální sítě jsou velkou inspirací.

A jak to máte vy? Jste výrazný typ. Líčíte se hodně, nebo dáváte přednost přirozenosti?

Já se moc líčit neumím. Něco okoukám od vizážistů, ale v praxi to moc aplikovat neumím. Vždycky když jdu někam ven, tak se snažím si udělat alespoň linku a jinak se o mě starají v salonu - jak o vlasy, tak o make-up. To když je nějaká větší událost. A v soukromí se moc nelíčím. Řasenku, tvářenku, trochu rtěnky a make-upu. Ze všeho něco a hlavně málo. Naštěstí mám svého kamaráda, vizážistu Pavla Kortana skoro pořád doma. Když mu zavolám, tak se o mě velmi hezky stará.