Andrej Babiš si dnes bere svou dlouholetou partnerku a matku svých dětí

Svatba proběhne v tradičním duchu. Monika na sebe oblékne bílé šaty od zahraniční návrhářky, kterou si vybrala sama na internetu. Novomanželé si navléknou podle tradice snubní prstýnky - Monika s diamanty a Andrej zvolil jednoduchý prsten bez aplikací. Z vnitřní strany jej budou zdobit jen jejich iniciály a datum svatby.

Svatební menu jim pak připraví známý a oceňovaný šéfkuchař Ladislav Douša na farmě Čapí hnízdo.

Nevěstu nalíčí vizážistka Ivana Tokárska, která má na starosti make-up během focení pro přední světové módní magazíny. Účes vytvoří nevěstě dvorní kadeřník Leoše Mareše Martin Marty Tyl.

Už před veselkou Monika informovala tisk, že jí s přípravami budoucí manžel příliš nepomáhá. Nejspíš proto, aby bylo vše podle představ nevěsty.

„Andrej mi s přípravami nepomáhá, najala jsem si ale agenturu, která zařídí vše, co je potřeba,“ svěřila se serveru Lidovky.cz Monika Babišová. Velkou pomocí Monice ovšem byly její dvě děti, které například vybíraly svatební dort a na svatbě jdou za družičku a družbu.

Svatby by se mělo účastnit okolo dvou set hostů. „Mám velkou rodinu, spoustu přátel a ráda bych je tam všechny měla. Tolik hostů, jako mám já, má i Andrej. Zhruba nám to vyšlo na 200 lidí,“ prozradila v minulosti Monika Babišová a dodala, že nejde o tah za účelem zvýšení popularity před volbami, jak naznačují někteří lidé. „Můj předvolební tah to určitě není. Na to se musíte zeptat Andreje. Ale jelikož si mě chtěl vzít už několik let předtím, tak myslím že ne.“