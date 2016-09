Andrea Verešová: Přijde čas, kdy se budu věnovat pouze právu

Myslíte si, že se některé z vašich dětí vydá stejným směrem jako vy?

Řeknu vám, že se zatím ani jeden k modelingu moc nepřiklání. Berou mou profesi jako úplně přirozenou věc. Nedávno jsem hrála ve filmu, malá po tom také začala toužit a chtěla chodit do dramatického kroužku. To byla taková první věc, která mě mile překvapila. Ale chtějí být sportovci, mají rádi gymnastiku, karate, fotbal. Každý víkend jsme v zimě na horách, kde lyžují a jezdí na snowboardu. Jsou ve ski-academy, takže jezdí i závodně.

Plánujete ještě děti?

Spíše bych řekla, že se třetímu dítěti nebráním. Nechte se překvapit, protože rodina a dětičky mě nesmírně baví.

Bylo pro vás těžké vrátit se po narození dětí zpět do původní kondice?

Těžké to nebylo. Já začala cvičit kolem dvaceti let. Hodně jsem od patnácti cestovala, kdy jsem poprvé jela do Paříže, musela jsem chodit na vysokých podpatcích, ale také tahat těžké tašky a kufry. V tu chvíli hodně dostávají zabrat záda. Některé noci jsem bolestí ani nespala. Řekla jsem si dost. Byla jsem moc mladá na to, abych takhle trpěla a skončilo to nějakou skoliózou. Přátelé mi poradili jógu. Od té doby jsem na ní závislá a věřím, že když se cítíme dobře, tak i vypadáme dobře.

Učíte i své potomky zdravému životnímu stylu?

Je to pro ně přirozené. Nedávno jsem dávala na svůj profil i nějaké fotky, kde samy dělaly různé pózy. Moc rádi cvičí a protahují se a myslím, že to prospívá nejen k duševní, ale i fyzické očistě.

Pocítila jste ve svém životě nějaké zásadní změny po narození dětí?

Hodně věcí přehodnotíte a hlavně se váš život naplní láskou a úplně jinými hodnotami. Uvědomíte si, co je pro vás důležité. Jsem Račice, asi to tak vychází z té podstaty. Pro mě je to automatické a přirozené být matkou. Určitě nejsem dokonalá, ale snažím se ze sebe dávat maximum a skutečně být dobrou mámou. A myslím, že mít děti je to nejhezčí a nejdůležitější v životě ženy.

Co vaše děti a móda?

Řekla bych, že móda k životu neodmyslitelně patří a je především potřeba. Není to jen o extravagantních kouscích. Děti rostou jako z vody, takže mé nakupování směřuje spíš do dětských obchůdků než do butiků, kde bych nakupovala pro sebe. Jde jednoduše o nutnost.

Jsou oba dva parádníci?

Dovoluji si tvrdit, že malý je trochu větší parádník, ale ani jeden k tomu úplně neinklinuje. Zatím se ani nebojím, že mi Vanesska vybere šatník. Stále jen ráda pozoruje a ptá se, proč se oblékám tak a ne jinak.



Měli jste i společnou kampaň, musela jste do toho děti hodně přemlouvat?

Naopak. Chtěly vědět, jak to probíhá a co to všechno obnáší. A když zjistily, že za to dostávám i korunky, že je to v podstatě práce jako každá jiná, tak byly nadšené. Už mají založené účty, na které jim jejich vydělané korunky odkládám, a až jim bude 18 let, mohou je utratit za něco užitečného.

Jste velkou milovnicí oblečení. Máte doma velkou šatnu?

Po rekonstrukci domu jsem si splnila sen a mám už tři roky svojí vlastní šatnu. A musím přiznat, že za ta léta, kdy pracuji v modelingu, jsem si toho opravdu nadovážela a nashromáždila hodně. I z tohoto důvodu jsem založila bazar a už jsme věnovali na nadaci bezmála sedm set tisíc korun, což si myslím, že je docela hezké. Je správné občas takhle provětrat šatník. Pomůžeme dobrému a zase uděláme místo na něco nového.

Není pro vás těžké se kousků z šatníku zbavovat?

Je. Já si k některému oblečení vytvořila tak trošku osobní vztah. Než ho skutečně odložím, několikrát si řeknu: „To se ještě hodí.“ Ale nakonec uznám, že nehodí a musím to dát pryč. Je zbytečné roky oblečení skladovat, zabírá to místo. Někdy se prostě musíme nadechnout a oprostit se od toho. Ale doporučuji to, byť je to velmi těžké.

Máte v šatníku něco, čeho jste se nezbavila?

Mám pár takových věcí. Buď to jsou šaty, které jsem měla na Miss World nebo které jsem měla v rámci Elite Model Look nebo jsem si je oblékla k šedesátinám mojí maminky. Ale jsem přesvědčená, že existují kousky a kvalitní oblečení, které je nadčasové a může vydržet v šatníku do konce života. Takových se také držme.

Matkou budete celý život, ale modelkou jen do určité doby. Hodláte se právům, které jste vystudovala, v budoucnu věnovat? Nebo se tomu už věnujete?

Částečně ano. Minulý rok jsem chodila skoro třikrát týdně do kanceláře, protože probíhala rekodifikace občanského zákoníku, takže jsem znovu chtěla získat znalosti. Člověk studuje celý život, pořád je co opakovat i co se učit. Děti už mají školní povinnosti, já mám mnoho zakázek a pracovních příležitostí z modelingu i herectví, proto právo maličko pokulhává. Na druhou stranu ho ale využívám, protože dělám smlouvy a žaloby a také věřím, že přijde čas, kdy se budu modelingu věnovat mnohem méně, možná vůbec, a budu moct využít své znalosti z oblasti práva v advokátní kanceláři a věnovat se už jen tomu.