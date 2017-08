Andrea Růžičková konečně porodila. Pohlaví miminka tají

„Dnes 00:01. Nastala nepopsatelná lehkost bytí! Naše děťátko zrozené z čisté lásky je mezi námi,“ napsala šťastná Andrea k fotografii s těhotenským bříškem na svém profilu na sociální síti.

Miminko má s manželem, hudebníkem kapel Republic of Two a Piano Mikolášem Růžičkou. Jejich první potomek si s příchodem na svět dával na čas, herečka několik dní přenášela.

K vyvolání porodu zkoušela akupunkturu a jiné přírodní metody. Medikamenty používat nechtěla.

Pohlaví miminka ani jméno herečka neprozradila. Už dopředu ale věděla, zda to bude holčička nebo chlapeček.

„Víme, co to bude, máme i jméno, ale necháváme si to zatím pro sebe a blízké,“ sdělila pro iDNES.cz před pár týdny.

Její těhotenství ovlivnilo samozřejmě i práci a natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde hraje doktorku Mariku. „Už jen dohraju to, co bylo napsané dopředu. Samozřejmě budu mít pauzu, autoři mě pošlou pryč. Vrátím se, až to bude oběma stranám vyhovovat,“ prozradila.

Zda zůstanou s manželem u jednoho potomka, zatím herečka netuší. Vše nechává na osudu. „Počet dětí nechám na tom, kolik pánbůh dá. Vůbec si netroufám určovat, kolik dětí bych chtěla. Myslím si, že je to příliš odvážné. Život bychom si neměli regulovat. Důvěřuji tomu, co je nad námi, a vše nechávám plynout. A těším se na to, co bude,“ dodala.