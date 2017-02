Cítím se psychicky moc dobře, říká po druhém porodu Kalivodová

Pět dnů po porodu už má Kalivodová oba syny doma. Ač rodila i podruhé císařským řezem, tentokrát se cítí daleko lépe než poprvé. „Možná je to tím, že už jsem si jeden porod zažila a věděla jsem, do čeho jdu. Opět jsem rodila císařským řezem, ale tentokrát se cítím moc dobře, a to především psychicky,“ pochvaluje si novopečená maminka.

Jméno pro druhorozeného syna Andrea nevybírala, přesto se jí hned napoprvé zalíbilo. „Jméno Sebastian vybral můj manžel a já jsem ráda, že se hodí i ke jménu Adrian. Říkáme mu Bastík nebo Bastian. Byla jsem trochu překvapená, že manžel sám vybral takové umělecké jméno, ale je pravda, že oba máme moc rádi klasiku, kde se toto jméno často objevuje. Na druhou stranu Sebastian byl i ve filmu Nekonečný příběh, který se nám moc líbí,“ dodala.

Dojemné setkání se synem prožíval nejen malý Adrian, ale i tatínek. „Manžel byl u porodu a slzám dojetí se neubránil. Sice byl porod komplikovanější kvůli císaři, ale měli jsme již z prvního porodu velmi dobré zkušenosti s porodnicí v Podolí a panem docentem Kroftou, že vše dopadlo velmi dobře,“ říká zpěvačka, která si pochvaluje i malého Bastíka.

Sebastian, syn Andrei Kalivodové

„Malý je od začátku moc hodné miminko, krásně papá a stále se směje. Hezky spinká a snad mu to vydrží, protože Adrianek byl taky moc hodný,“ pochvaluje si Kalivodová, která by možná v budoucnu uvažovala ještě o holčičce.

„Důležité je věnovat se teď maximálně synům. Pokud by někdy na svět přišla holčička, byl by to opravdu osud. Zatím však o tom s manželem nepřemýšlíme,“ přiznala zpěvačka.