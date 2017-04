Amber Heardová má pohádkově bohatého partnera a chce se za něj provdat

Z manželství se slavným hercem Amber zřejmě nebyla tak otřesená, jak původně říkala. Velmi rychle se totiž zamilovala do miliardáře, který by jí snesl modré z nebe.

Herečka by se navíc konečně chtěla usadit a založit rodinu a Musk se zdá jako dokonalý otec.

„Amber a Elon berou vztah opravdu vážně. Moje dcera by se chtěla vdávat. Oba dva se teď zaměřují na to, aby trávili co nejvíc času společně. Mají velké plány,“ sdělil otec Amber pro magazín Grazia a možná tak prozradil víc, než by jeho dcera chtěla.

Amber se s Muskem seznámila minulý rok v létě. V té době už od Deppa odešla a právě Elon byl herečce velkou oporou.

„Vyprávěla nám na Vánoce, jak se s Elonem cítí skvěle. Díky němu mohla zapomenout na všechny špatné věci, které se v jejím životě v posledních měsících staly,“ sdělila jedna z hereččiných kamarádek.

Obrovské jmění Elona prý Amber nezajímá, našla spřízněnou duši a je konečně šťastná. Celkový majetek Muska se odhaduje na 14,3 miliardy dolarů. Stejně jako Amber už má za sebou rozvod. V jeho případě dokonce dva a z prvního manželství má navíc pět dětí včetně trojčat.