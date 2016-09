Manželka George Clooneyho vzala případ bývalé sexuální otrokyně ISIS

Podle Clooneyho manželky není možné ISIS pouze bombardovat, ale jejich ideologii je nutné soudit a odsoudit. V rozhovoru pro pořad Today Morning Amal vyprávěla, jak otřesená je z chování teroristů. Případ Muradové ji velmi zasáhl, a když o něm opatrně hovořila, měla slzy v očích.

Amalina klientka Nadia vypověděla, že teroristé zabili jejích osm bratrů a také její matku. Stalo se tak před dvěma lety v Iráku. „Na světě už snad není nic strašlivějšího, co by mohli ti muži provést. Provedli něco otřesného,“ sdělila Amal.

Amal si uvědomuje, do jak nebezpečné akce se pustila, ale přesto přiznává, že právě toto je součástí jejího života a sama si to vybrala. „Je to prostě moje práce. Tak to je,“ pokračovala Clooneyho manželka.

„Přála bych si, abych mohla říct, jak jsem pyšná na to, že stojím před soudem právě s tímto případem. Ale já nejsem. Stydím se za všechny lidské bytosti, že ignorujeme všechny ty žádosti o pomoc a jejich pláč,“ svěřila se.

Zároveň dodává, že někdo s tím začít musí a lidé se k těmto brutálním útokům na ženy a děti nesmí otáčet zády. „Jde o příliš mnoho nevinných lidí,“ pokračovala.

„Slýchat ta strašlivá svědectví nevinných dívek ve věku jedenácti nebo dvanácti let je otřesné. Dělají s nimi hrozné věci,“ sdělila právnička.

Nadiu a její dvě sestry společně s dalšími 150 ženami teroristé odvlekli v roce 2014 pryč z jejich vesnic a dlouhé měsíce je využívali jako sexuální otrokyně. „Odvlekli nás pryč a pak nás znásilňovali,“ vzlykala Nadia.

Tato žena měla velké štěstí. Dokázala totiž ze zajetí utéct a nakonec získala azyl v Německu, kam se po dlouhé cestě dostala. Když se rozhodla svůj příběh medializovat, věděla, že riskuje nejen svůj život, ale i život členů její rodiny. Přesto sebrala odvahu a doufá, že tímto krokem pomůže alespoň někomu.

„Ano, riskuji svůj život, ale nedokázala bych žít s představou, že jsem se alespoň nepokusila pomoci dalším obětem,“ dodala dívka. Než prý Amal souhlasila s tím, že se do případu zapojí, hovořila o tom několikrát i se svým manželem Georgem Clooneym, který ji v jejím rozhodnutí podporoval a je na ni nesmírně pyšný.

Amal je specialistkou na mezinárodní právo a často se zabývá případy, v nichž jde o porušování základních lidských práv a svobod. Loni obhajovala maledivského exprezidenta Mohameda Našída, který byl obviněn z terorismu (více zde).

George Clooney se oženil se známou právničkou v září 2014: