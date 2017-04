Denně mi vmetou do tváře, že jsem dceru nazval prasetem, říká Baldwin

V roce 2007 zanechal Baldwin v hlasové schránce své dceři vzkaz, ve kterém ji nazval bezohledným primitivním prasetem. A dodal, že nemá mozek a slušnost jako jiné lidské bytosti. To vše jen kvůli tomu, že nebyla v domluvenou dobu na telefonu.

O pár let později přidala Ireland na svůj profil na sociální síti snímek, kde je vyfocená s otcem a knížkou o prasátku se slovy: „Kdybych byla prase...byla bych sprosté a bezohledné prase, samozřejmě.“

Celá aféra se tak smetla se smíchem pod koberec a Ireland si z toho dělá legraci. Baldwin na to ale často myslí a dodnes mu to je velmi líto, protože mu to lidé připomínají.

„Každý den mi to někdo vmete do obličeje. Jsou lidé, kteří mi to neustále připomínají a napadají mě kvůli tomu. Je to věc, která se zřejmě nikdy úplně nezahojí a i mé dceři to budou připomínat do nekonečna,“ sdělil Baldwin v rozhovoru pro pořad Good Morning America.

On sám se omlouval za to, že mu ujely nervy a rozohnil se kvůli hlouposti. V té době měl ale problémy s dívčinou matkou Kim Basingerovou a na dceři si vylil zlost. „Byla to chyba. Omluvil jsem se za to. Několikrát. Ale lidé si pamatují. A pamatují si hlavně ty negativní věci,“ doplnil.

Ireland měla v pubertě problémy s váhou, diagnostikovali u ní poruchu příjmu potravy. Nejedla, aby nevypadala oplácaně a dodnes se potýká s jo-jo efektem a drží diety.

„Vím, že nemám dokonalou postavu. Vím, že musím správně jíst a hýbat se, abych nepřibrala na váze. Mám velká prsa a jakmile víc jím, hned se mi zakulatí zadek a boky. Mám navíc celulitidu a špatně se opaluji. Jsem závislá na cvičení a přitom hřeším tak, že si dám pizzu. Jsem jako každá jiná holka, ale jsem to já a pokud se budu měnit, tak jen sama pro sebe a ne kvůli někomu jinému,“ svěřila se Ireland a narážela tak na otcovy poznámky.