Sklenaříková: Ještě jednou se pokusíme o dítě. Pak možná adoptujeme

14:08 , aktualizováno 14:08

Nedávno přiznala, že před rodinou dala přednost kariéře a nyní to považuje za chybu. Slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková (45) by si miminko moc přála. S druhým manželem Aramem Ohanianem (62) se o to neúspěšně pokoušejí. Blondýnka prozradila, že loni potratila.