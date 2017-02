Syna vychovávám tak, aby byl gentleman a vážil si žen, říká Adele

Ačkoli má Adele hodně práce a kvůli koncertům létá po celém světě, je stále její prioritou syn Angelo. Když je doma, tráví s ním všechen čas. A snaží se ho vychovávat tak, aby byl dobrým člověkem.

„Vychovávám ho tak, aby měl respekt k ženám. On moc dobře ví, jaký na něj mám vliv a jak umím být tvrdohlavá,“ popsala zpěvačka v rozhovoru pro OK! magazín.



„Snažím se o to, aby byl se mnou syn i v době, kdy koncertuji ve světě. Beru ho na cesty, když to teď ještě jde. Takže myslím, že na něj mám vliv neustále,“ říká Adele. Nelíbí se jí, že dnešní generace nemá úctu k ženám a neváží si jich. Proto chce, aby byl její syn jiný.

Zároveň by si moc přála, aby nevyrůstal jako jedináček a nebyl rozmazlený. Ona sama se snaží, aby neměl všechno, na co si ukáže, ale myslí si, že sourozenec by v tomto ohledu pomohl lépe.

Jak už ale Adele sdělila v minulosti, má strach, že by mohla mít po dalším porodu opět deprese, takže s druhým dítětem stále váhá. S manželem Simonem (42) prý uvažovali nad adopcí.