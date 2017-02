Adela Banášová se zasnoubila. Mladší přítel ji o ruku požádal v televizi

„Adelko, miluji tě nejvíc na celém světě. Vezmeš si mě?“ zeptal se moderátor zpravodajství své přítelkyně.

Dvojice, která spolu chodí necelý rok, měla v Teleránu na televizi Markíza původně jen mluvit o tom, jak bude trávit svátek zamilovaných. Zaskočená Adela se slzami v očích řekla: „Ty jsi se zbláznil! Ano.“

Moderátorka nedávno prozradila, že desetiletý věkový rozdíl mezi ní a přítelem jí nevadí.



„Kdysi jsem mívala starší, ale od chvíle, kdy jsem známá, mám mladší. Vysvětluji si to tím, že jsem děcko, které potřebuje všechno hravé, jednoduché, čisté. To mě přitahuje. V médiích jsem dostala nálepku inteligentní a pohotová, takže málokdo se mě odvážil oslovit, jistá odvaha, živost a bezstarostnost mi asi imponuje,“ řekla pro magazín OnaDnes s tím, že někteří muži se jí bojí.

„No... Bojí se mě. Mnozí. Ale to je jejich problém. Na co by mi byl takový, co se bojí? Pro mě nejsou atraktivní, takže s nimi neztrácím čas. Můj nový přítel má nadhled, což je skvělé,“ prozradila.

Adela Banášová patří mezi nejlepší slovenské moderátorky. U nás získala popularitu díky moderování Česko-Slovenské SuperStar v roce 2009, o rok později byla porotkyní česko-slovenské televizní show Talentmania. Moderovala předávání cen Anděl. Ve Slovenském národním divadle má vlastní pořad Trochu inak.

V roce 2015 se po sedmi letech rozešla s tanečníkem a choreografem z Let’s Dance Petrem Modrovským.