Pořádkumilovná je jen doma, jinak je to děs, říká snoubenec o Banášové

Jak dlouho spolu vlastně jste?

Adela: To bude pět měsíců ne?

Viktor: Ano, přesně od 10. září loňského roku.

Teď jste spolu měli první větší dovolenou?

Adela: Spíš jsme byli ve větším počtu. Asi to byla i první taková delší dovolená.

Viktor: Na pár výletech jsme už byli na Slovensku, v Londýně a podobně. Toto bylo na delší dobu, s větší partou a v exotice. Vyrazili jsme do Thajska.

Říká se, že na dovolené člověk lépe pozná toho druhého.

Adela: Já osobně jsem nic nového na Viktorovi nepoznala. Ty jsi něco poznal?

Viktor: Já zjistil, že jsi tak pořádkumilovná jen doma.

Adela: Ale to je dovolená. Máte pokoj na týden, co byste uklízeli.

Viktor: Byl to celkem slušný bordel, měla boty pomalu v posteli, papuče na nočním stolku. Ale já to neřešil, nemám s tím zásadní problém. Spíš mě to jen překvapilo.

Adela: Doma mám ráda pořádek, ale když je člověk na dovolené a prakticky pořád u moře, přece nebude trávit čas skládáním triček. Vtipné navíc bylo to, že ostatní měli každý svůj velký kufr a my jediní dva měli jeden společně, takže jsme měli nejméně věcí. Ale ten pokoj vypadal jako bychom měli šestnáct kufrů, musela jsem si to natočit. Vůbec nevypadalo reálně, že jsme to narvali do jednoho kufru.

Viktor: My už od toho 10. září hledáme něco, co by mohlo být takové to „ale“ v tom našem spolužití. A zatím ho nenacházíme. Ani po této dovolené jsme ho nenašli.

Viktor Vincze a Adela Banášová

Do Thajska se často letí kvůli svatbě nebo za nákupy. Přiletěli jste jen s tím jedním kufrem, či jich bylo víc?

Adela: Tak svatba se nekonala, i když je to tam skutečně velmi romantické místo. Ale ani velké nákupy se nekonaly. Byli jsme na thajských nočních trzích, koupila jsem si dvě tílka. Jinak jsem si užívala místní krásy k relaxaci.

Viktor: První den jsem si musel koupit tričko a bermudy, ve kterých jsem chodil celý týden, protože se nám ten společný kufr někde ztratil v Bangkoku a dorazil až další den. Takže můj suvenýr z Thajska je neonové tričko I love Phuket, I love Thailand.

Dokázala jste na dovolené vůbec vypnout?

Adela: Na takto vzdálenou dovolenou byl týden celkem krátký, ale v podstatě to stačilo. Já jsem ráda, už když jsem na letišti, jsem mimo pracovní nasazení. I tak mi stále chodily esemesky a maily, takže jsem telefon nechala na pokoji a večer se na něj jen podívala a zase ho odložila.

Thajsko bylo v poslední době dost pod vodou, stále pršelo. Strach jste neměli? Někteří lidé prý na poslední chvíli stornovali letenky.

Adela: Já jsem dovolenou neorganizovala, jen jsem se přidala, zaplatila a předpokládala, že Viktorova rodina, která vše zajišťovala, ví, že kdyby byl nějaký problém, tak se odlet zruší. To se nekonalo, tak jsem se nebála.

Viktor: Jediný strach, který za celé to období nastal, když jsme cestovali letadlem. Slečna moderátorka má velký strach z létání. Já to nevěděl. My jsme vždycky vedle sebe seděli a drželi se za ruce. Když letadlo jelo po letišti, bylo všechno v pořádku, když přistávalo tak také, ale jakmile se rozjelo, měl jsem ruku v drtičce. Pokaždé, když byla turbulence, její profesionální tvář se najednou proměnila v tvář zmláceného psa.

Adela: I kdyby letadlo havarovalo, věřila jsem, že mě Viktor ochrání. Absolutně bychom to přežili.

Adela Banášová a Viktor Vincze. Oba letos moderují vyhlášené plesy. Adela ten Česko-Slovenský v Praze a Viktor zase ples v Bratislavě.

Oba moderujete. Adelo, vás čeká v Praze Česko-Slovenský ples. Inspirovala jste se třeba v Thajsku nějakou pěknou róbou, kterou přítomné překvapíte?

Adela: Já si ji ráda obleču na ples, ale spíš bych v ní přítomné šokovala, jak málo látky na ní je. Abych pravdu řekla, víc jsem řešila svá spálená záda. Proto budu mít takovou růžovo-bílou dekoraci ve tvaru X. Tím asi návštěvníky sobotního plesu v Obecním domě překvapím.

Stihnete si také zatančit?

Adela: Mým moderátorským partnerem bude Libor Bouček, tudíž zábavu budeme mít nastavenou v takovém pracovním rozpoložení a nebude se divoce pít a dovádět. Navíc Viktor bude moderovat jiný ples, nějaký samozřejmě neČesko-Slovenský, úplně trapný (smích). Takže bych ani bez něj tančit nešla.

Máte i mnoho akcí na Slovensku. Moderujete ráda v Čechách?

Adela: Když něco moderuji v České republice, lidi jsou velmi milí a vstřícní, vždy se tu velmi dobře cítím. Na Slovensku je to přímější, tam mě už lidé berou jako rodinného příslušníka nebo kamarádku. Je to jiné, nedá se to porovnat.

Nepřemýšleli jste třeba v budoucnu nad tím, že byste se odstěhovali do Čech?

Adela: Nemyslím si, že na to, aby člověk udělal pár Česko-Slovenských projektů, by se musel odstěhovat, nebo člověk, který dělá slovenské zprávy, má žít v Praze. Navíc si myslím, že je v Čechách už tak dost Slováků.

Viktor: Už jsme to řešili. To není asi úplně o Česku, spíš o kterékoli zahraniční krajině. Oba dva jsme toho procestovali už dost a nám se doma líbí, máme tam všechno, co potřebujeme. Asi bychom se nechtěli stěhovat ani kilometr za hranice, protože to už není ten domov. Domov je zkrátka jen jeden a my jsme doma na Slovensku.